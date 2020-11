Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica seara, ca Guvernul va introduce forme de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa si pentru zona culturala privata, transmite Agerpres."Zona HoReCa, într-adevar, a fost foarte afectata. Dar si pentru zona HoReCa, pe lânga masurile pe care…

- Incepand de luni, de la ora 10, formularul electronic de inscriere pentru obtinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro , informeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Etapa de inscriere pentru Masura 1 de Microgranturi incepe…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a propus Executivului garantarea in pondere de 100% a voucherelor oferite turistilor ca alternativa la rambursare, aferente calatoriilor anulate in contextul pandemiei COVID-19. In ultima sedinta de Guvern, MEEMA a propus, in prima lectura,…

- Guvernul a analizat in ședința de joi, in prima lectura, propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a institui o schema de ajutor de stat pentru suportarea integrala a valorii voucherelor acordate de operatorii de turism in contextul amanarii calatoriilor din timpul pandemiei…

- "Singurele cariere care se vor inchide pana in anul 2025 sunt acelea care isi vor epuiza resursele in aceasta perioada sau cele a caror operare va deveni ineficienta din cauza costurilor foarte mari. In aceasta situatie se regasesc carierele Pesteana, Husnicioara si Lupoaia. Personalul existent in aceste…

- Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia - CEO, unul dintre cei mai mari producatori nationali de electricitate, va fi transmis Comisiei Europene de catre reprezentantii companiei si ai Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Consiliul Concurentei, anunta Directoratul…

