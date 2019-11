Orban: Anul viitor nu va fi introdusa nicio taxa noua. Nici taxa auto

Premierul Ludovic Orban da asigurari ca anul viitor nu va fi introdusa nicio taxa noua, nici cea auto despre care a vorbit joi.



Orban a precizat ca in momentul in care a discutat despre taxa de mediu, a spus ca guvernul se va consulta cu Comisia Europeana pe aceasta tema si decat sa fie introdusa o taxa care sa nu fie in conformitate cu legislatia europeana, mai bine nu se ia aceasta masura.



El a reprosat insa presei ca nu a preluat si aceasta informatie.



"Aveti toata politica noastra fiscala introdusa in programul de guvernare si politica fiscala nu prevede introducerea…