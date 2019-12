Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca exista riscul ca ANI sa ramana fara conducere dupa incetarea mandatului actualului președinte al instituției, respectiv pe 24 decembrie, deoarece nu a fost ales Consiliul Național de Integritate, care avea atribuția de a desemna noul șef al ANI.„Mi-a…

- Azi, Curtea de Apel Constanta a decis, la solicitarea presedintelui Consiliului Judetean Constanta, anularea raportului de evaluare intocmit de Agentia Nationala de Integritate ANI privind presupusa incompatibilitate a sefului CJC.Decizia a fost luata de completul de judecata C6 Fond, prezidat de Camelia…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc cel de al treilea termen in dosarul in care presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, contesta un raport de evaluare intocmit de Agentia Nationala de Integritate ANI . Cauza este repartizata spre solutionare completului de judecata…

- Donald Trump a facut declarații, miercuri in curtea Casei Albe, dupa ce ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a fost audiat in Congres in cadrul procedurii de destituire. Președintele american a declarat ca "Nu-l cunosc prea bine. Nu am vorbit prea mult cu el". Dar…

- Hidroelectrica risca sa intre din nou in insolventa, din cauza unui ordin al Autoritatii de Reglementare in Energie (ANRE), care va determina producatorul hidro sa cumpere energie din piata libera, pentru a o vinde mai ieftin catre populatie, a declarat, vineri, Bogdan Badea, presedintele directoratului…

- Mandatul actualului sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Bogdan Stan, expira la inceputul lunii viitoare iar Consiliul National de Integritate nu poate numi o alta persoana la conducere.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti seara, ca in momentul de fata sunt 43 de orase care nu mai dispun de bani de salarii si nici de functionare, dar urmeaza sa primeasca fonduri la rectificarea bugetara. „La asociatia oraselor mi-au spus foarte clar ca 43 de localitati nu au bani sa termine bugetul.…

- Va reamintim ca, incepand din aceasta sambata, intra in vigoare interzicerea utilizarii de catre șoferi, in timp ce conduc, a Post-ul Incepand cu 12 octombrie cei ce folosesc telefonul mobil la volan risca sa ramana fara permisul de conducere apare prima data in Gazeta Dambovitei .