Orban: ANAF nu a fost informatizat; avem cel mai mic procent de colectare din UE

- Premierul Ludovic Orban a explicat joi la B1 TV ca una din explicatiile pentru care Romania are o problema la ANAF cu colectarea taxelor si impozitelor este ca informatizarea nu s-a facut desi firmele au fost obligate sa-si schimbe casele de marcat.„Avem cel mai mic procent de colectare din…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, considera ca evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala si anunta ca la inceputul acestui an va introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ministerului si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,…

- Ministrul Finanțelor considera ca evaziunea fiscala a devenit o problema de securitate naționala in Romania. Fiscul, restructurat din temelii Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, considera ca evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. În consecință, ministrul…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala din Romania (A.N.A.F.), in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu data de 14 decembrie 2018, pentru o perioada de 24 de luni, proiectul intitulat „Consolidarea capacitații Agenției Naționale de Administrare Fiscala de a susține inițiativele de modernizare”…

- Romania are cea mai mare evaziune si cel mai mic grad de colectare al TVA din Uniunea Europeana, iar nivelul de 19% este unul rezonabil, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, justificand astfel faptul ca Guvernul nu este de acord cu reducerea TVA.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca "PSD si-a batut joc de banii publici" si a adus România "într-o situatie în care nu poate fi evitata depasirea tintei de deficit", transmite Agerpres."Indiferent cum i se spune, ca e deficit, ca e gaura, realitatea…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…