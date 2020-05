Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a achitat, sambata, doua amenzi, in valoare cumulata de 3.000 de lei, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise, a anunțat Guvernul.Potrivit informarii, premierul a platit sambata cele doua amenzi prin intemediul platformei ghiseul.ro. „Prim-ministrul…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a achitat sambata doua amenzi in valoare totala de 3.000 de lei prin intermediul platformei www.ghiseul.ro. Acesta a fost sancționat in urma apariției pozei, in care aparea nepurtand masca și fuma intr-un spațiu inchis dintr-o instituție publica. ”Prim-ministrul Ludovic…

- Guvernul a anuntat, sambata, printr-un comunicat oficila, ca arim-ministrul Ludovic Orban a achitat astazi, 30 mai a.c., prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat și nepurtarea maștii in spații inchise.…

- Premierul Ludovic Orban va coordona, joi, de la ora 19,00, sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, inaintea sedintei de guvern, programata la 19,30 la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al institutiei. AGERPRES

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va lansa o campanie de informare privind masurile care trebuie respectate de cetateni in aceasta perioada si de abia dupa aceasta perioada, daca oamenii nu vor respecta regulile, vor putea fi date si amenzi. “Guvernul va lansa o campanie de informare publica…

- Premierul Ludovic Orban a avut ptima reacție dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege cu masurile dorite. Șeful de la Palatul Victoria a recunosct ca Executivul este pregatit pentru scenariul in care vor exista una-doua zile fara reglementari intre starea de urgenta si starea de alerta.…

- Premierul Ludovic Orban a susținut marti, de la ora 19,00, la Palatul Victoria, o conferinta de presa pe tema situației epidemiei de coronavirus din Romania, anunta Biroul de presa al Guvernului.

- Sedinta de Guvern va avea loc in regim de videoconferinta si va incepe la ora 17,00, a anuntat Biroul de presa al Executivului, citat de Agerpres. Premierul Ludovic Orban se afla in continuare in autoizolare, dupa ce senatorul PNL Vergil Chitac a fost diagnosticat cu coronavirus. Senatorul…