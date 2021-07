Stiri pe aceeasi tema

- PSD solicita președinților celor doua camere ale Parlamentului, Anca Dragu și Ludovic Orban sa convoace Parlamentul intr-o sesiune extraordinara pentru rezolvarea urgenta a situației dramatice in care se afla peste jumatate de milion de romani, confruntați cu riscul de a fi debranșați de la rețeaua…

- „Am atras atentia, si ma bucur ca, in sfarsit, la nivelul coalitiei, vocea mea a fost auzita si s-a luat o decizie. Datorita cresterii preturilor la materialele de constructii, daca nu se modifica prin ordonanta de urgenta sistemul de indexare a valorii contractelor, in doua-trei luni toate santierele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a aratat ingrijorarea fata de cresterea "exploziva" a preturilor la materialele de constructii, el apreciind, joi, la Hunedoara, ca exista riscul ca santierele sa se inchida in doua-trei luni, daca Guvernul nu va modifica sistemul de indexare a valorii contractelor,…

- Premierul Florin Cițu spune ca Guvernul va face reforme prin ordonanțe de urgența, deoarece mai multe proiecte ale executivului au fost blocate in Palament, deși acolo exista o majoritate a coaliției. Cițu a dat ca exemplu creșterea alocațiilor pentru copii, care urmeaza sa fie decisa prin OUG. „Am…

- Ședința de Urgența la prefectura Capitalei pentru adoptarea noilor masuri de relaxare. Bucureștenii pot sa circule pe timp de noapte, sa mearga la terasa pana la miezul nopții sau sa mearga oricand la cumparaturi.De astazi nu vom mai purta masca in spațiile deschise. Este primul pas spre normalitate.…

- "Cred ca trebuie sa oferim romanilor perspective clare cu privire la masurile de relaxare. Noi, MAI, am transmis un set de propuneri si cu siguranta astazi, in sedinta CNSU, aceste propuneri vor fi luate in dezbatere, in discutie, si mai tarziu, in sedinta de Guvern programata pentru aceasta seara,…

- Comisia Electorala Centrala solicita Ministerului Sanatații sa vaccineze in regim de urgența funcționarii electorali, pentru a nu admite izbucnirea focarelor de infecție in incinta secțiilor de votare. Președintele CEC, Dorin Cimil, spune ca doar pentru materialele anti-COVID-19, pentru scrutinul din…