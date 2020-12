Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, sambata, informatiile potrivit carora exista in partid nemultumiri legate de modul in care conduce negocierile, afirmand ca a respectat mandatul Biroului Politic National (BPN) si este convins ca toti parlamentarii liberali vor respecta deciziile partidului.



Intrebat cum raspunde acuzatiilor din interiorul PNL, ca ar fi cedat ministere de forta in schimbul conducerii Camerei Deputatilor, Orban a raspuns ca a respectat mandatul BPN "intru totul".



"Eu am respectat mandatul Biroului Politic intru totul. Mandatul (...) a fost acela…