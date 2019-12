Orban: Am luat decizia de angajare a raspunderii Guvernului pe buget si modificarea OUG 114

Stiri pe aceeasi tema

- PNL decide luni daca Guvernul iși va asuma raspunderea pe buget sau proiectul va intra in dezbatere parlamentara Biroul Executiv al PNL se reuneste, luni, si ar urma sa decida forma sub care va fi adoptata Legea bugetului de stat pentru 2020, respectiv asumarea raspunderii sau dezbatere parlamentara.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau asumarea raspunderii. Orban afirma ca, in oricare dintre situatii, orice amendament benefic va fi admis. Intrebat daca va angaja raspunderea…

- Guvernul decide pana luni forma in care va fi adoptat bugetul pe 2020. Orban: Obiectivul este sa aprobam legea pana la sfarsitul anului Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau…

- Orban spune ca obiectivul Guvernului este sa aprobe Legea bugetului pana la sfarsitul acestui an și ia in calcul asumarea raspunderii Premierul Ludovic Orban reitereaza ca obiectivul Guvernului este sa aprobe legea bugetului de stat pana la sfarsitul acestui an. Potrivit premierului, în cazul…

- ”Exista si aceasta posibilitate, dar, cand vom lua o decizie, o sa o facem public”, a spus premierul Ludovic Orban, care a precizat ca asumarea raspunderii ”este net superioara din punct de vedere democratic”. Orban a precizat ca se va ajunge la asumarea raspunderii daca exista "risc…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 22 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2019 privind esalonarea platii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei;…

- Potrivit Agendei Presedintelui, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 23 octombrie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80 2017 pentru modificarea art. 8 alin. 1 din Legea nr. 360 2013 privind constituirea si mentinerea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (PL-x 366/23.10.2017);Decret privind promulgarea Legii pentru…