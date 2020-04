Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara ca au existat multe "voci" care au cerut redeschiderea scolilor, dar in analiza efectuata au fost identificate "foarte multe riscuri", motiv pentru care s-a luat decizia reluarii cursurilor in septembrie.



"Astazi, dupa o analiza extrem de aprofundata, pentru ca au fost foarte multe voci care au cerut redeschiderea scolilor, am luat aceasta decizie de a mentine suspendate cursurile si de a relua scoala in toamna. Pentru ca, in evaluarea pe care am facut-o, extrem de amanuntita, am identificat foarte multe riscuri in cazul deschiderii scolilor.…