- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica dimineata, ca medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, a fost adus la Bucuresti, unde urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat la o unitate medicala din Belgia. "Avionul militar pus la dispozitie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite condoleante familiilor indoliate de tragedia de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si subliniaza ca medicul ranit in incendiu care s-a luptat pentru a-si salva pacientii trebuie sa aiba parte de "cel mai bun si mai rapid tratament". "Sincere…

- Tragedia din aceasta seara de la Piatra Neamț a lasat in urma mai multe familii indolitate, dupa ce 10 pacienți au murit in incendiul de la secția ATI! Aceasta situație ne aduce aminte de tragedia care a avut loc in Romania in urma cu 5 ani, atunci cand in clubul Colectiv zeci de persoane și-au pierdut…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca in judetele care raporteaza cazuri putine de infectare in randul cetatenilor se efectueaza suficiente testari, dar ca testele pot fi lucrate in centre din alte zone. „Nu este obligatoriu ca un test sa fie facut in judetul respectiv. Calarasiul, ca vorbim de…

- n Radu Curpan banuieste ca s-a infectat in timpul campaniei electorale n si contactii lui directi, sotia, fiica si mama s-au imbolnavit n alesul local spune ca simptomele bolii sint absolut groaznice n se gindeste si la posibilitatea de a dona plasma, fiind donator universal n Internat in Spitalul Judetean…

- Tabletele nu se vor da definitiv elevilor, ci intr-o forma de comodat, spune premierul Ludovic Orban: „E posibil ca intr-o localitate nivelul de raspandire a virusului sa scada și atunci tabletele pot fi recuperate și pot fi distribuite intr-o alta localitate in care crește numarul de infectari”. „Cer…

- Voi candida pe listele de consilieri PNL, din acest motiv scriu cateva cuvinte despre mine! Am fost creștinat la Biserica Nașterea Sf.Ioan Botezatorul de langa Turnul lui Ștefan cel Mare, de aici numele de Ioan pe care-l port și credința in Dumnezeu ce-mi lumineaza calea. Influențele arhitecturii gotice…