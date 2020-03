Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca, in sedinta de guvern, s-a luat decizia modificarii Codului Penal, fiind inasprite pedepsele privitoare la infracțiunile petrecute in contextul epidemiei. Astfel, pentru fals in declaratii se ajunge la inchisoare. A fost introdusa si o noua infractiune: omisiunea…

- Premierul Ludovic Orban a sustinut joi, de la ora 10:00, declaratii de presa in format videoconferinta, dupa sedinta de guvern care s-a incheiat in jurul orei 3 dimineata si in care au fost adoptate mai multe masuri pentru sprijinirea companiilor in contextul epidemiei cu noul coronavirus.…

- Managementul asiguratorului Euroins Romania Asigurare Reasigurare a anuntat miercuri ca aproximativ jumatate dintre angajatii sai lucreaza de acasa, folosind mijloacele electronice de comunicare, iar persoanele prejudiciate sunt incurajate sa respecte masurile de protectie si sa utilizeze comunicarea…

- Premierul Ludovic Orban avorbit, inaintea ședinței de Guvern, despre masurile luate in economie, in perioada epidemiei de coronavirus."Adoptam un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim cu mare atenție evoluția economiilor de la nivel european…

- Sedinta de Guvern, care va avea loc in sistem de teleconferinta, este programata la ora 17.00. In cadrul ei se vor adopta masuri care ar trebui sa contracareze criza generata de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va adopta un prim set de masuri pentru sustinerea…

- Premierul Ludovic Orban a tinut duminica prima conferinta de presa de cand a fost reinstaurat in functie. Din izolare, acesta a explicat ca in perioada interimatului Guvernul a luat masuri eficiente, „chiar daca au parut severe si criticate”.

- Conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman, sub semnatura directorului executiv dr. Florea Radoi, a emis o adresa prin care informeaza cele 97 de primarii, medicii veterinari de libera practica, proprietarii de exploatații de animale și administratorii de fonduri…

- CNA a amendat Antena 1 cu 100.000 de lei pentru telenovela „Vulpita“ de la „Acces Direct“, care a fost reclamata de telespectatori. Sancțiunea a fost aplicata dupa ce forul a vizionat cateva fragmente din mai multe ediții ale emisiunii ”Acces Direct”. „Ce am vazut aici este un spectacol al degradarii…