- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca in cadrul sedintei Biroului Executiv al PNL s-a convenit asupra formulei rectificarii bugetare care va fi sustinuta de el si de premierul Florin Citu la sedinta coalitiei.

- “Am convenit asupra unei formule pe care atat eu, cat si premierul Florin Citu o vom sustine la discutiile din cadrul coalitiei, care va avea loc azi, la orele 15.00. (…) PNL urmareste sa atingem obiective importante, care sunt cuprinse in programul de guvernare si care sa aiba cu adevarat aceasta rectificare…

- „Guvernul este emanatia Partidului National Liberal si nu Partidul National Liberal este emanatia Guvernului. Guvernul trebuie sa asculte de forurile statutare ale PNL si nu Guvernul este acela care trebuie sa dea dispozitii PNL si forurilor statutare ale PNL, asta e logica.Un coleg mai tanar a spus…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, despre resctificarea bugetara și despre modul cum se va face aceasta in coaliția de guvernare. "Nu s-a discutat despre rectificare bugetara, Cel mai probabil pe 15 august se va face. Premierul este premierul unei coaliției de guvernare și toate…

- Președintele PNL a anunțat vineri seara ca in partid va exista o discuție despre demiterea lui Alexandru Nazare și despre cel care ii va lua locul la Ministerul de Finanțe, dar a punctat ca masura revocarii nu va duce la retragerea sprijinului politic acordat premierului, scrie News.ro. „Am apreciat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Arad, ca relatia sa cu premierul Florin Citu nu s-a schimbat dupa ce acesta a intrat in cursa pentru presedintia partidului, afirmand ca exista colaborare si ca obiectivul comun este ca alegerile interne sa nu afecteze actul de guvernare.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Consiliul Național al partidului ca intre el și premierul Florin Cițu va exista un „gentlemen’s agreement” in timpul campaniei pentru președinția PNL. Reacția actualului președinte vine dupa ce duminica dimineața, premierul Romaniei și-a anunțat…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…