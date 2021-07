Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca a atentionat Guvernul pentru emiterea unei ordonante de urgenta privind incheierea de acte aditionale referitoare la valoarea reala a lucrarilor ca urmare a "exploziei" preturilor la materialele de constructie, mentionand ca, in caz contrar, exista…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a aratat ingrijorarea fata de cresterea "exploziva" a preturilor la materialele de constructii, el apreciind, joi, la Hunedoara, ca exista riscul ca santierele sa se inchida in doua-trei luni, daca Guvernul nu va modifica sistemul de indexare a valorii contractelor,…

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. La randul sau, premierul Florin Cițu spune ca…

- Lucrarile de construcția a Ambulatoriului Spitalului Municipal Blaj sunt in grafic, Primaria demarand deja licitația pentru achiziționarea echipamentelor și aparaturii medicale care vor dota noua cladire a Ambulatoriului, anunța Gherghe Rotar, primarul Municipiului Blaj. Lucrarile de construcție a Ambulatoriului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca la finalul mandatului de lider al liberalilor sta cu fruntea sus si ca in 4 ani cat a stat la sefia partidului a realizat lucruri la care nimeni nu s-ar fi asteptat. „De la congresul din 2017 au trecut 4 ani. Au fost ani de reconstructie, au fost ani…