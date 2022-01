Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost absent din spatiul public dupa anul nou dintr-un motiv obiectiv. Am avut Covid-19. Am fost diagnosticat pozitiv la testul PCR efectuat in 5 ianuarie. Timp de doi ani, de la debutul pandemiei, am reusit sa ma feresc de coronavirus. M-am imbolnavit desi sunt vaccinat si cu doza a treia, administrata…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, care este prieten foarte bun cu Marcel Ciolacu, fiind și nașul unicului fiu al liderului PSD, a anuntat joi seara ca a fost testat pozitiv la COVID-19, fiind in regim de telemunca pana luni, cand expira carantina legala. “Dupa revenirea dintr-un scurt concediu,…

- In saptamana 27 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022, au fost confirmate 67 cazuri cu varianta Omicron in Romania, totalul infectarilor ajungand la 92. 45,6% (42 cazuri) au avut istoric de calatorie in UK (23), Africa de Sud (8), Nigeria (4), Spania (2), Tanzania (2), Belgia (1), Olanda (1), RD Congo (1);7,6%…

- Ministerul Sanatații anunța confirmarea a inca 9 cazuri de infectare cu varianta Omicron, in cursul zilei de joi. ”Este vorba despre șase persoane – 3 barbați și 3 femei – cu varste cuprinse intre 19 și 84 de ani din București, un barbat in varsta de 31 de ani din județul Dambovița cu istoric de calatorie…