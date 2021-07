Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca Alexandru Nazare si-a facut datoria de ministru al Finantelor iar el este multumit de activitatea acestuia. Intrebat, dupa gala Premiilor TNL "Mircea Ionescu Quintus", daca va avea loc o discutie in partid despre remanierea lui Nazare, Orban a spus: "Vom lua o decizie dupa ce ma voi consulta cu colegii. Va trebui sa luam o decizie si legata de nominalizarea unui ministru al Finantelor. (...) Am apreciat activitatea ministrului Nazare, de altfel evaluarile agentiilor de rating care fie au fost stabile, fie au fost in imbunatatire, modul in care…