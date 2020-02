Orban: Alegerile locale vor avea loc pe 14 sau pe 21 iunie Premierul demis Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca alegerile locale din acest an vor avea loc pe 14 sau pe 21 iunie. "Mandatele consiliilor locale si judetene expira la patru ani dupa depunerea juramantului, asta inseamna a doua parte a lunii iunie. Ca atare, cel mai probabil, alegerile locale vor fi fie in 14, fie in 21 iunie, cel tarziu pe 21 iunie", a declarat Orban intr-o emisiune la B1 TV. Referindu-se la alegerile parlamentare anticipate, acesta a spus ca "depind in mare masura de doua elemente: viteza cu care se deruleaza calendarul care sa permita, din punct de vedere constitutional,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

