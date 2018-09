Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca alegerile europarlamentare din 2019 sunt cele mai importante de la intrarea Romaniei in UE, precizand ca PNL trebuie sa le castige, pentru ca "vor da masura" in care electoratul se va indrepta spre alte forte politice in detrimentul PSD.



"Primele alegeri sunt cele pentru Parlamentul European. Sunt cele mai importante alegeri pentru Parlamentul European care au fost vreodata in Romania de cand a intrat tara noastra in UE. (...) Vor da fotografia la zi a optiunilor populatiei. Vor da masura in care oamenii s-au saturat de PSD si isi indreapta…