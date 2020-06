Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca va fi o campanie pentru alegerile locale fara adunari publice, fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19. "Am adoptat astazi in guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27 septembrie (...).…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca la alegerile locale va fi o campanie pentru fara adunari publice și fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19.

- Premierul Ludovic Orban a facut un nou apel catre romani sa respecte masurile de protecție și de distanțare sociala. Acesta a avertizat ca se poate ajunge la noi restricții daca numarul cazurilor de COVID-19 continua sa creasca. Evoluția cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in Romania a aratat…

- Premierul Ludovic Orban asociaza datele alegerilor cu evolutia epidemiei de COVID 19, afirmand ca alegerile locale ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui septembrie, inceputul lui octombrie, inainte de valul 2 de imbolnaviri, in timp ce alegerile parlamentare ar putea avea loc cel mai devreme in 6 decembrie.…

- Ministrul sanatații și ministrul de interne au emis ordinul comun privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Mioveni, cand ar putea fi organizate alegerile locale, amanate de Executiv, din cauza epidemiei de coronavirus."Pe evaluarile pe care le avem acum, sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie ar putea fi o data buna de organizare a alegerilor.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca, și duoa data de 15 mai, toți romanii vor fi obligați sa poarte maști de protecție in spațiile inchise și cand se folosește transportul in comun. ”Dragi romani, asa vom arata dupa 15 mai (n.r. – presedintele purta o masca de protectia) in spatiile publice inchise…

- Ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din acest an a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul a aprobat in ultima sedinta Ordonanta de urgenta nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor…