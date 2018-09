Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Guvernul de la Budapesta va initia actiuni legale impotriva deciziei Parlamentului European de aprobare a procedurii de sanctionare a Ungariei, din cauza incalcarii normelor Uniunii Europene, relateaza site-ul Business Insider.

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI, potrivit agerpres.ro. Parlamentul European…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a salutat vineri ideea lui Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump, de a crea un nou grup anti-UE, 'Miscarea' ('The Movement'), spunand ca era timpul ca cineva din SUA sa vina in Europa pentru a raspandi gandirea conservatoare…

- George Soros a recunoscut, intr-un amplu interviu acordat ziarului New York Times, ca pierde lupta pentru extinderea societatii deschise. Miliardarul american sustine ca statul iliberal reprezentat de Viktor Orban pare mai convingator pentru oameni. "Imi sustin in continuare ideile, indiferent daca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei in Ungaria, dupa ce un document confidential, in care acesta lauda politicile premierului Viktor Orban privind imigrantii, a fost publicat presei, relateaza site-ul agentiei Reuters. Eric Fournier a fost inlocuit…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, l-a înlocuit pe ambasadorul la Budapesta din cauza unui memoriu controversat în care diplomatul lauda politica premierului Ungariei, Viktor Orban, privind migratia.

- Un summit intre Grupul de la Visegrad (V4) si Franta va avea loc joi la Bruxelles, iar premierii tarilor membre ale V4 (Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia) se vor intalni de asemenea separat cu presedintele francez Emmanuel Macron inainte de reuniunea Consiliului European, a indicat marti Bertalan…

- Premierul ungar Viktor Orban a inaugurat marti un monument in memoria victimelor ocupatiei sovietice asupra Budapestei, spunand ca dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial "am invatat ca bunul cel mai de pret al Ungariei este suveranitate sa", relateaza MTI, potrivit Agerpres. "Am platit pentru…