Stiri pe aceeasi tema

- Nu se poate vota online la congresul PNL din 25 septembrie deoarece nu poate fi asigurata securitatea votului, spune Ludovic Orban: „Așa cum a ieșit articolul din BPN nu ingaduie speculațiile”. „Noi am con...

- Nu se poate vota online la congresul PNL din 25 septembrie, pentru ca nu poate fi asigurata securitatea votului, spune Ludovic Orban: „Așa cum a ieșit articolul din BPN nu ingaduie speculațiile”. „Noi am convocat Consiliul Național pentru a vota modificarile care au fost aprobate in cadrul…

- Ludovic Orban susține ca a aflat care este strategia adversarilor sai prin care ar controla voturile la Congresul din 25 septembrie despre care spune ca “au facut planificari”. “Nu aș vrea sa ajungem in lupta corp la corp”, a adaugat Ludovic Orban. Orban: “Nu se va alege intre Orban și Cițu, ci intre…

- Primarul comunei Bosanci din judetul Suceava, Miron Neculai, acuza ca toti sustinatorii lui Ludovic Orban au fost eliminati din delegatia pentru Congresul din 25 septembrie de presedintele Organizatiei Judetene Gheorghe Flutur. Totodata, a interzis prezența unor președinți de organizații locale de a…

- Biroul Politic Judetean al PNL Bihor a decis sa nu recomande delegatilor la Congresul partidului sa il sustina pe unul dintre candidati, acestia urmand sa voteze asa cum considera fiecare. Potrivit presei locale, Ilie Bolojan este nemulțumit de ambii candidați. Ludovic Orban pentru ca nu a reușit sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cere delegatilor la Congresul partidului sa analizeze, atunci cand voteaza, daca Guvernul are performanta si daca este bine perceput de opinia publica. “Pentru ca daca nu este bine perceput de populatie si noi alegem premierul presedintele Partidului National Liberal,…

- Florin Cițu ar fi inceput deja sa iși creioneze echipa de dupa Congresul din 25 septembrie, in condițiile in care ar ieși invingator din competiția cu Ludovic Orban. Potrivit unor surse PNL, Raluca Turcan nu s-ar mai regasi in echipa lui Cițu. Pe funcția pe care o deține Turcanin PNL, prim-vicepreședinte…

- Ludovic Orban și Florin Cițu se afla in același oraș, la Piatra Neamț, unde, fiecare, cauta sa iți atraga voturi la Congresul din toamna pentru funcția de președinte PNL. Aflați pe aceeași scena, Ludovic Orban a luat cuvantul și a facut o comparație neașteptata cu Cristiano Ronaldo. “Dupa ce Real Madrid…