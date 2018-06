“PNL, ca si in cazul legilor justitiei, si in cazul Codului penal si Codului de procedura penala s-a adresat APCE in vederea sesizarii Comisiei de la Venetia. Astazi, Comisia de Monitorizare a Comisiei Europei a aprobat solicitarea formulata de PNL si a decis sesizarea Comisiei de la Venetia privitor la toate modificarile care sunt aduse la Codul de procedura penala si la Codul penal”, a anuntat Ludovic Orban.



In perioada 11-12 iunie, o delegatie a Comisiei de la Venetia s-a aflat intr-o vizita de doua zile la Bucuresti, pe tema modificarilor la legile justitiei, in urma unei solicitari…