Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca liberalii au in analiza atacarea la Curtea Constitutionala a deciziei Legislativului privind stabilirea datei alegerilor parlamentare. "Nu-mi aduc aminte ca, in 30 de ani, Parlamentul sa stabileasca data alegerilor. Adica, parlamentarii…

- Premierul Romaniei a mentionat faptul ca in ultimii 30 de ani nu a fost intalnita o astfel de situatie. Citeste si: Mastile vor deveni obligatorii si in spatii deschise in Romania. Orban: Masura va fi decisa la nivelul fiecarui judet in parte "Nu-mi aduc aminte ca, in 30 de ani, Parlamentul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, luni, proiectul potrivit caruia data alegerilor parlamentare, organizate ca urmare a expirarii actualului mandat al Legislativului, se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inainte. Au votat "pentru" 180 de deputati, 26 "impotriva", iar 61 s-au…

- Plenul Senatului a adoptat proiectul initiat de liderii PSD, UDMR si ALDE privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor de catre Parlament, prin lege organica, nu de catre guvern cum era pana acum. Proiectul a fost adoptat cu 89 de voturi „pentru”, 39 „impotriva” si o abtinere.…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca exista un interes comun al PSD si PNL ca alegerile locale si parlamentare sa aiba loc simultan pentru a se putea folosi de primari si pentru ca liberalii sa atenueze efecte erodarii din perioada crizei coronavirusului.Ion Cristoiu spune ca…

- Dupa ce Curtea Constituționala a dat pe mâna parlamentului prelungirea mandatelor primarilor și chiar stabilirea datei alegerilor, liderul PSD Marcel Ciolacu vrea sa negocieze cu PNL cele doua subiecte. Pe rând însa. În calendarul lui Ciolacu, saptamâna viitoare ar trebui…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca stabilirea datei alegerilor locale trebuie sa fie o decizie "tehnica" si a propus sa aiba loc "urgent" consultari intre partidele parlamentare pe aceasta tema, in conditiile in care, potrivit unor surse, CCR a declarat neconstitutionale actele…

- Curtea Constituționala are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri cele doua sesizari depuse de PNL și Guvern privind legea adoptata de Camera Deputaților referitoare la prelungirea mandatelor aleșilor locali și stabilirea datei alegerilor de catre Parlament. Executivul este cel care decide data scrutinelor…