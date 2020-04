Premierul Ludovic Orban a declarat ca administratia si guvernul s-au miscat cu "o viteza foarte mare" in privinta operationalizarii facilitatilor acordate angajatilor si angajatorilor afectati de efectele pandemiei de COVID-19.



"Cunosc masurile care s-au luat in tarile europene, ritmul in care ele au fost adoptate, au fost transformate in acte normative si ritmul de operationalizare. Eu va spun ca administratia romaneasca si guvernul s-au miscat cu o viteza foarte mare si, sigur, chiar daca inca nu au ajuns banii la toti beneficiarii, vor ajunge la toti beneficiarii, toti cetatenii…