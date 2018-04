Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban, și i-a explicat acestuia ca in ciuda faptului ca CCR a declarat neconstituționala inființarea prin lege a Liceului de la Targu Mureș, PSD a gasit soluția legislativa și problema va fi rezolvata. (Afla aici…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban și i-a explicat acestuia ca in ciuda faptului ca CCR a declarat neconstituționala inființarea prin lege a Liceului de la Targu Mureș, PSD a gasit soluția legislativa și problema va fi rezolvata. Ca urmare…

- Reactii la decizia presedintelui de a nu o revoca din functie pe sefa DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Dupa ce seful statului a anuntat ca refuza sa o revoce din functie pe Codruta Kövesi, preedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, il felicita pe premierul ungar Viktor Orban, pentru victoria in alegerile legislative care s-au desfasurat duminica in Ungaria.Citeste si: A inceput Saptamana Luminata: Ce este INTERZIS sa faci in aceste zile ”Felicitari! Buna treaba, noroc in urmatorii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare, adaugand ca acest proces trebuie sa inceapa foarte rapid. ‘Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN care s-au referit…

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…