ORBAN, acuze cum n-au mai fost la adresa PARLAMENTULUI

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, la Palatul Victoria, ca Romania este sigura ca va primi bani europeni pentru a face fața crizei generate de pandemia de coronavirus. Pentru a pune mana pe o suma cuprinsa intre 3 și 5 miliarde de euro, Romania trebuie sa ofere garanții de 400 de milioane de euro.…

- Ludovic Orban acuza Parlamentul ca a actionat neconstitutional in momentul in care a modificat Hotararea Guvernului de instituire a starii de urgenta. Premierul acuza Legislativul de incalcarea separatiei puterilor in stat."Astazi a fost finalizata procedura stabilita in legea 55 si putem…

- "S-au micsorat amenzile, dar vom aplica amenzile, pentru ca (altfel) cum facem diferenta intre cei 98% dintre cetatenii romani care sunt corecti, care respecta legea, care se comporta in conformitate cu regulile stabilite si cei 2% care nu respecta legea? Normal ca este o forma prin care-i determinam…

- Hotararea de Guvern prin care se pune in aplicare starea de alerta a fost adoptata luni dimineața, pentru a nu fi comentarii și polemici privind starea de alerta, a declarat premierul Ludovic Orban. “Pentru a nu avea niciun fel de comentarii și polemica privind starea de alerta, pentru ca lucrurile…

- „In art 8 din lege exista posibilitatea de a mentine terasele inchise si le vom tine inchise", a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban a anuntat ca luni a convocat la ora 7:30 Consiliul National pentru Situatii de Urgenta, iar la ora 8:00 va fi o sedinta de guvern la care va fi adoptata Hotararea de…

- PSD ia in calcul sa depuna o motiune de cenzura la adresa guvernului condus de Ludovic Orban, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost", a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu."Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat…

- Ludovic Orban a vorbit despre amenzile pentru nepurtarea mastii de protectie in timpul vizitei pe care a efectuat-o vineri la fabrica Star Assembly din Sebeș. "O perioada de timp recomandarea pe care am dat-o catre forțele de ordine este aceea de a informa, de a solicita respectarea regulilor.…

- Avocatul Poporului a anuntat, miercuri, ca sesizat CCR cu privire la legislatia care reglementeaza starea de alerta, considerand ca se incalca principiul separatiei puterilor, precum si prvederile legale constitutionale potrivit carora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii.