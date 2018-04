Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca decizia presedintelui Klaus Iohnnis privind revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi este “cronica unei decizii care este cunoscuta” si reitereaza faptul ca niciunul dintre motivele ministrului Justitiei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca decizia presedintelui Klaus Iohnnis privind revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi este “cronica unei decizii care este cunoscuta” si reitereaza faptul ca niciunul dintre motivele ministrului Justitiei de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata ca datoria publica a Romaniei a crescut cu 5,5 miliarde de euro, in conditiile in care PSD nu a investit in nimic, iar toti banii au fost „azvarliti in pomeni electoraliste”. Orban sustine ca acestea este pretul indiferentei, neparticiparii la viata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a ajuns in situatia de "marioneta"…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a ajuns in situatia de "marioneta"…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si „imblanzirea” procurorilor anticoruptie. Invitat intr-o emisiune la Digi24, Ludovic Orban s-a declarat insa convins de faptul ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca nu vede un motiv pentru demararea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca, daca ar fi existat unul, ministrul Justitiei ar fi initiat pana acum propunerea de revocare.Intrebat…