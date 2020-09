ORBAN acuză: ”Voturile pentru NICUȘOR DAN au dispărut” Premierul Ludovic Orban recunoaște ca au fost nereguli la alegerile organizate de catre Guvernul pe care il conduce. Orban susține ca in Capitala i-au fost furate voturi lui Nicușor Dan. ”Acolo unde oamenii noștri nu au fost suficient de vigilenți, au mai disparut voturi ale lui Nicușor Dan. Intr-o secție de votare din Sectorul 5, 90 de voturi care erau ale PNL, la final au fost trecute la alt partid. Nu poți sa ai 90 de voturi la Consiliul General și doar 60 de voturi la primar. Așa ceva este imposibil.”, a spus Ludovic Orban, la B1 TV. ”S-au cumparat voturi, asta este adevarul! Acum, prinde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

