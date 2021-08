Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a spus vineri la Sibiu, unde a participat la alegerile pentru conducerea filialei PNL, ca i-ar fi placut sa o susțina pe Raluca Turcan, dar ca aceasta a decis sa nu il mai susțina pe el. Conform acestuia, Raluca Turcan a facut parte din „echipa caștigatoare”: „Raluca Turcan…

- Destinul PNL este in mana membrilor partidului, de decizia acestora cu privire la viitoarea conducere depinzand rezultatele care vor fi obtinute la urmatoarele alegeri, a afirmat sambata, la Pitesti, liderul liberal Ludovic Orban. „Dumneavoastra aveti puterea de a decide, am incredere in votul dumneavoastra…

- "Dumneavoastra aveti puterea de a decide, am incredere in votul dumneavoastra atat aici, la conferinta judeteana (...), cat si la congres. Destinul Partidului National Liberal e in mana membrilor Partidului National Liberal si am incredere ca membrii Partidului National Liberal vor lua acele decizii…

- Prezent la Conferinta judeteana de alegeri a PNL Mehedinti, premierul Florin Citu, care este si candidat pentru functia de presedinte al PNL, le-a vorbit liberalilor despre intentia ca PNL sa ramana la guvernare cel putin opt ani, despre investitii, dar si despre faptul ca aceasta competitie din…

- "Alegerile acestea sunt despre viitorul PNL. Despre ce va insemna PNL in urmatorii ani. Trebuie sa avem curajul sa ne uitam in trecut si sa vedem ce nu a mers bine. Sa nu bagam sub pres. Azi suntem aici datorita parteneriatului cu Klaus Iohannis. PNL nu e cel mai mare partid politic din Romania. Am…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le raspunde celor din partid care il critica pentru faptul ca sub mandatul sau au pierdut alegerile. El susține un astfel de subiect „ramane de analizat”, dar a ținut sa precizeze ca partidul condus de el a ramas principalul partid de guvernamant. El susține ca nu…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…

