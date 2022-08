Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria, membra a UE a anuntat sambata, 13 august, ca Rusia a inceput sa-i livreze mai mult gaz natural decat era prevazut in precedentele lor acorduri comerciale, dupa o vizita a ministrului sau de externe la Moscova, in luna iulie. Ministerul ungar al Afacerilor Externe a explicat ca negocierile comerciale…

- Sunt semne clare ca premierul Ungariei, Viktor Orban, acționeaza in favoarea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, in plina invazie a Rusiei in Ucraina! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, se deplaseaza, joi, la Moscova pentru a discuta despre noi livrari de gaze, a anunțat partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban. „Pentru a garanta securitatea aprovizionarii cu energie a Ungariei, guvernul a decis sa cumpere 700 de milioane de metri…

- ”Cu scopul de a garanta securitatea aprovizionarii energetice a Ungariei, Guvernul a decis sa cumpere 700 de milioane de metri cubi suplimentari de gaze naturale fata de cantitatile deja prevazute in contractele pe termen lung”, anunta Fidesz intr-un mesaj postat pe Facebook.

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, l-a criticat pe fostul cancelar Gerhard Schroder pentru legaturile sale de afaceri cu Rusia, afirmand ca multe lucruri facute de acesta in mandatul de la conducerea executivului de la Berlin au fost eclipsate de comportamentul sau ulterior, relateaza duminica…

- Presedintele Poloniei i-a criticat pe liderii Frantei si Germaniei pentru faptul ca acestia continua dialogul cu presedintele rus Vladimir Putin, in pofida invaziei declansate de Moscova asupra Ucrainei, informeaza joi dpa, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Miercuri, Ungaria a blocat adoptarea embargoului petrolier si noi sanctiuni europene impotriva Moscovei pentru a obtine retragerea de pe lista neagra a UE a sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kiril, au indicat mai multe surse diplomatice, relateaza AFP. Patriarhul Kiril este considerat „un…

- ”Gazprom a anuntat ca intrerupe aprovizionarea incepand de la 31 mai”, a anuntat intr-un comunicat, luni, GasTerra, subliniind ca a ”anticipat acest lucru si a cumparat dn alta parte”. Dupa lansarea invaziei Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, si impunerea unor sanctiuni occidentale Moscovei,…