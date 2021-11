Orban a trecut la dedicații pentru PNL Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, votat pentru excludere vineri, din partid, ii acuza pe liberali de “prostituție politica”, dar le face și o dedicație cu talc. Podul de piatra s-a daramat, “A venit apa și l-a luat, Vom face altul pe rau in jos, Altul mai trainic, și mai frumos”, le-a fredonat Orban colegilor […] The post Orban a trecut la dedicații pentru PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

