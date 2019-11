Avarie la RAJA SA. Care este perimetrul stradal afectat

RAJA S.A. a comunicat in data de 13.11.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctul termic nr. 59. In consecinta, in lipsa apei reci nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul: strada Baba Novac, strada I. L. Caragiale, strada Poporului.… [citeste mai departe]