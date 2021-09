Cu doar cateva zeci de ore ramase, practic, pana la Congresul PNL, programat sa se desfașoare sambata, la Romexpo, sagețile la nivel declarativ par sa se ascuta mai mult ca oricand. Ludovic Orban i-a batut obrazul lui Florin Cițu, dandu-i replica in termeni tranșanți. Ludovic Orban, actualul lider al formațiunii liberale, a rabufnit la adresa […] The post Orban a rabufnit la adresa lui Cițu, inaintea Congresului: ”Nu ii e rușine un pic?” Ce l-a deranjat intr-atat pe actualul lider PNL - VIDEO first appeared on Ziarul National .