Orban a lansat un nou atac dur la adresa lui Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean, a explicat joi, la B1 Tv, ca este nevoie de cateva zile pentru ca Parlamentul sa voteze eventuala suspendare a președintelui. Precizarile sale vin in contextul in care liderul PNL, Ludovic Orban a declarat ca are informatii ''aproape certe''…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a afirmat sambata, la mitingul PSD-ALDE din Piata Victoriei, ca Iohannis „are probleme la ochi sau la dosar” cand nu vede abuzurile din justiție, sugerand ca președintele este șantajat. Liderul PSD l-a atacat și pe Ludovic Orban. „(...

- Politologul Stelian Tanase a comentat la RFI plangerea penala depusa de președintele PNL Ludovic Orban pe numele impotriva Vioricai Dancila și a lui Liviu Dragnea, pentru comiterea mai multor infracțiuni: inalta tradare si uzurparea functiei publice. In ciuda acuzațiilor extrem de grave pe care Orban…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a criticat dur demersul lui Ludovic Orban, care a depus o plangere penala impotriva Vioricai Dancila. „In legatura cu plangerea penala depusa de Ludoivic Orban, se poate...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a criticat dur, dupa ședința BPN al PSD, demersul lui Ludovic Orban, care a depus o plangere penala impotriva Vioricai Dancila. „Vorbim despre antisemitism instituțional”, a spus Dragnea, adaugand ca abordarea lui Orban este „ceaușista”.„In legatura cu plangerea…

- Fostul presedinte Traian Basescu lanseaza un atac la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, spunand ca a facut plangerea penala impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, "animat de ganduri de marire bazata pe slugarnicie fata de presedintele Iohannis"…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca plangerea penala facuta de liderul liberalilor Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dancila este de fapt "operationalizarea amenintarii" presedintelui Klaus Iohannis, fiind un demers neconstitutional, reprezentand "o tentativa…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, lanseaza ironii la adresa lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce aceștia au pozat in susținatori ai familiei tradiționale. Orban considera ca cei doi nu pot vorbi despre acest subiect, din moment ce, la nivelul vieții personale, nu constituie niște…