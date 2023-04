Orban a interzis importurile de cereale ucrainene, se opun, însă, producătorii de nutreţ Decizia Guvernului de la Budapesta de a interzice importurile de cereale si oleaginoase din Ucraina nu-i mulțumește pe producatorii de cereale si nutret. Aceștia atrag atenția ca restrictiile se vor repercuta asupra producatorilor de nutret si utilizatorilor industriali din Ungaria. „Nu suntem de acord cu interzicerea importurilor de cereale si oleaginoase din Ucraina, in special intr-un sezon in care expunerea noastra pe importurile de porumb este foarte mare”, se arata intr-un comunicat de presa al Asociației Producatorilor de cereale și de nutret.Asociatia susține ca embargoul inseamna pierderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

