- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce a decis, luni, sa trimita catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o scrisoare in care sa ceara suspendarea dezbaterilor la modificarile Codului Penal pana la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri ca a discutat cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, dar inca nu s-a decis daca UDMR se va alatura demersului, transmite News.ro . “Inca nu, dar sunt convins ca UDMR va discuta acest lucru…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, critica declarațiile președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, referitoare la susținerea de catre Comisia Europeana a unor instituții romanești care ar fi comis abuzuri, precizand ca este un atac fara fundament."Este o declarație fara precedent, un…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Timisoara, ca premierul Viorica Dancila se bucura de toata sustinerea sa si a ALDE, iar gestul liderului PNL, Ludovic Orban va fi catalogat drept "o ratacire politica". "Credem ca acest demers (al lui Ludovic Orban - n.r.) va fi catalogat…

- Presedintele fondator al Partidului "Miscarea Romania Impreuna", Dacian Ciolos, considera ca Romania ar trebui sa aleaga valorile europene, statul de drept, democratia si nu "autoritarismul, propaganda si omuletii verzi" si ii cere presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sa propuna de "unde…

- Tudorel Toader a mers si marti in Parlament, unde a avut o discutie cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Maine (miercuri n.red.) vin la ora 10 motiv pentru care am avut intrevederea cu domnul Tariceanu. (...) Este prima data cand in calitate de ministru particip la ce se numeste…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, lanseaza ironii la adresa lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce aceștia au pozat in susținatori ai familiei tradiționale. Orban considera ca cei doi nu pot vorbi despre acest subiect, din moment ce, la nivelul vieții personale, nu constituie niște…