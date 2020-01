Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Lupu, proaspat numit secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost implicat intr-un accident de circulație, vineri, pe o strada din Timișoara. Pentru ca a refuzat sa fie testat cu alcooltestul de catre polițiști, ii va fi intocmit dosar penal, scrie tion.ro. Surse guvernamentale au…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, ca il va demite pe Valeriu Lupu, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor pe numele caruia ar fi fost deschis dosar penal in urma unui accident rutier in care a fost implicat la Timisoara. Politistii timisoreni au intocmit, vineri,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu isi va prelua biroul de la Palatul Victoria, in schimb beneficiaza de protectia Serviciului de Paza si Protectie (SPP). Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca si-a preluat biroul de la Palatul Victoria, Orban a spus: "Nu. Voi…