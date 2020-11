Premierul Ludovic Orban a explicat motivul pentru care se inchid piețele acoperite: virusul se transmite mai ușor. Autoritațile pot deschide piețe volante, in care sa vina numai producatori agricoli. Intrebat despre masura inchiderii piețelor acoperite, premierul a raspuns ca decizia inchiderii a venit in baza evaluarilor facute din cercetari. „A rezultat ca piețele inchise, spre deosebire de supermarket-uri, unde regulile sunt respectate cu strictețe, in piețele deschise și din cauza modului in care se manevreaza marfa, și din cauza circulației aerului, și din cauza faptului ca nu se respecta…