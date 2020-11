Orban: A doua creştere a alocaţiilor pentru copii urmează de la 1 ianuarie Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca dublarea alocatiilor pentru copii se va face tinand cont de situatia economica si de incasarile reale previzionate la bugetul de stat, adica in trepte, cu cate 20%, iar a doua crestere urmeaza de la 1 ianuarie.



"Cu alocatiile pentru copii, dati-mi voie sa spun cateva lucruri. Din 2007 singura formatiune politica ce a crescut alocatiile pentru copii a fost PNL. 2007, 2008, 2015, cand eram in opozitie, martie 2019, cand s-au dublat iar alocatiile, cand eram in opozitie, la Legea bugetului de stat. Noi am fost partidul care a crescut alocatiile.

Sursa articol: agerpres.ro

