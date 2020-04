Orban a anunțat CINE va fi testat pentru CIVID-19: "NU putem testa pe oricine" "Testam atat cat este necesar. Astazi sunt acreditate 37 de centre unde se face testarea. Noi avem o metodologie si o respectam. Continuam acest efort, astfel incat capacitatea de testare sa fie cat mai aproape de nevoile reale. Acum nu poate nici sa se testeze oricine. In general, se testeaza persoane de contact ale unor persoane care au fost diagnosticate pozitiv, persoane care au istoric de calatorie internationala, care vin din tari unde e raspandit virusul, se testeaza persoane care au simptome, se testeaza cu prioritate persoane institutionalizate care prezinta simptome. Exista un set de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Ludovic Orban a declarat ca este falsa teoria ca țara noastra nu poate testa masiv pentru depistarea cazurilor COVID- 19, scrie digi24.ro. Premierul a anunțat ca va crește capacitatea de testare atat cat va fi nevoie și se va ajunge pana la 6.000 de teste pe zi. ,,Nu-mi place sa vorbesc, am propria…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Digi24, ca pana la sfarsitul saptamanii se va ajunge la o capacitate de testare pentru COVID-19 de 3.000 de teste, pe zi. El a precizat ca in Romania, numarul de decese este mult mai mic, in conditiile in care au revenit peste 25.000 de mii de romani din tari…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca dupa ce va fi achizitionata toata aparatura necesara, capacitatea de testare pentru coronavirus va ajunge pana la 4.500 de teste pe zi."Putem crește capacitatea de testare. Dupa ce vom avea achiziționata toata aparatura vom putea ajunge la o capacitate…

- Presedintele Federatiei Romane de Box (FRB), Vasile Citea, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca "sta ca pe ace" dupa ce sase membri ai delegatiilor Turciei si Croatiei prezenti la turneul preolimpic de la Londra au fost infectati cu coronavirus, precizand ca pugilistii romani, aflati acum in izolare…

- "Nu putem stabili persoanele testate in mod aleator. Sa selectam 10.000 oameni sunt povești, exista ordine a prioritaților de testare, depinde de cum evolueaza situația și de capacitatea de testare", a spus vineri, Ludovic Orban. Premierul a facut referire la proiectul anunțat joi de primarul…

- VIVID inseamna oameni obișnuiți, adica persoane fizice de bun simț, ONG-uri și antreprenori, care se implica in a ajuta comunitatea, mai ales acum cand țara este afectata de epidemie. In aceste momente tensionate este important sa ne adunam toate resursele și sa acționam pentru siguranța comunitații…

- Noul secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene, maramureseanul Calin Bota, are convingerea ca si in tara noastra atragerea fondurilor europene poate fi transformata intr-o poveste de succes. “Incepand de astazi, ma voi ocupa de fondurile europene, in calitate de secretar de stat la ministerul…

- Premierul roman Ludovic Orban sugereaza ca Romania nu are incredere in Guvernul Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Ion Chicu. Ludovic Orban considera ca ceea ce se intampla actualmente la Chisinau este „o involutie” pentru Republica Moldova.