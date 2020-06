Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar, iar unele gradinite si after-school-uri vor fi deschise "in conditii extrem de stricte", a anuntat joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, prim-ministrul Ludovic Orban.

- Sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar, iar unele gradinite si after-school-uri vor fi deschise "in conditii extrem de stricte", a anuntat joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, prim-ministrul Ludovic Orban. "Odata cu incheierea scolii,…

- Potrivit unui proiect de lege, adoptat miercuri de deputați cu unanimitate de voturi, parinții pot beneficia de zile libere platite pentru a supraveghea copiii, pana la incheierea anului școlar.

- Deputații au votat, miercuri, cu unanimitate de voturi proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 30/2020. Potrivit acestuia, parinții vor beneficia de zile libere pentru a-și supraveghea copiii pana la incheierea anului școlar.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca si in vacanta scolara parintii vor putea beneficia de sprijinul financiar acordat pentru a sta acasa cu copiii, potrivit news.ro.Premierul Ludovic Orban a intrebat-o, joi, pe Violeta Alexandru, ministrul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca si in vacanta scolara parintii vor putea The post Parintii beneficiaza de sprijinul financiar acordat pentru a sta acasa cu copiii si pe durata vacantei appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Epidemia de coronavirus a produs un conflict intre fostii internationali romani. Ionel Ganea i-a criticat pe Gica Hagi si Gica Popescu, oficialii celor de la FC Viitorul, pentru ca nu i-ar fi permis fiului sau, George, sa revina acasa de la Constanta.Ionel Ganea a avut un discurs dur la adresa…

- Ministrul Muncii a transmis un apel catre romani in care ii indeamna sa mearga la serviciu, in condițiile pandemiei de coronavirus, aratand ca deja ”noi toți” ii platim pe cei care stau acasa cu copiii.