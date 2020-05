Orban: 6 decembrie, data cea mai probabilă dată pentru alegerile parlamentare Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca 6 decembrie este data cea mai probabila pentru alegerile parlamentare, dar a mentionat ca va trebui vazut cat de puternica va fi epidemia in perioada respectiva si daca va permite organizarea unei campanii electorale.



"In ceea ce priveste alegerile parlamentare, ele trebuie organizate in 6 decembrie cel mai devreme, pentru ca trebuie puse in legatura cu finalul mandatului actualului parlament si cu obligatia ca noul parlament sa fie convocat de presedinte in termen de maxim 20 de zile de la data alegerilor. Deci, cea mai probabila… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

