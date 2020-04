Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a spus ca o parte din sumele cheltuite in timpul crizei de COVID-19 vor fi decontate. "De la nivelul UE, in momentul de fata, avem cateva certitudini. O parte dintre sumele cheltuite pentru somajul tehnic vor fi decontate de UE, in jur de 350 milioane euro. Avem certitudinea ca vor…

- "Am vazut 15 la suta din PIB, 30 de miliarde de euro. Sunt povești. Inca nu am finalizat evaluarea. Se va face in jurul datei de 15 aprilie. Inca se mai produc mișcari in economie, care nu sunt intotdeauna pozitive. Pot sa-i asigur pe romani ca orice resursa disponibila o vom folosi pentru a relansa…

- Sute de oameni de afaceri din Romania se revolta din cauza masurilor luate in timpul epidemiei de coronavirus. Aceștia au transmis președintelui, Parlamentului, Guvernului și partidelor parlamentare un apel pentru salvarea economiei. Ei susțin ca e nevoie de 15% din PIB, pentru redresarea economiei,…

- Premierul Ludovic Orban anunța faptul ca toate instituțiile din Romania sunt obligate sa primeasca solicitari electronice din partea cetațenilor, asta pentru a reduce spre zero interacțiunea intre cetațeni și funcționari.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 30: 'Situatia de…

- Miron Mitrea, fostul ministru al Transporturilor in Guvernul Nastase, considera ca economia nu va functiona la fel dupa criza generata de Covid-19, dar ca Romania are un mare avantaj in lipsa infrastrurii, pe care va trebui sa o construiasca.

- Dupa zece ore de consultari, caci atat a durat sedinta de Guvern de ieri, premierul Ludovic Orban a iesit in aceasta dimineata si a anuntat primele masuri pentru economie. Printre cele mai importante se numara ajutorul pentru companiile care au fost nevoite sa isi trimita angajatii in somaj tehnic.…

- "In ultimele zile, am vazut cu toții ca gripa generata de noul coronavirus ia amploare. Guvernul Romaniei a luat masurile necesare pentru a preveni atat cat se poate efectele unei epidemii. Executivul este mobilizat, situația este monitorizata ora de ora. S-au luat masuri dure, dar necesare in aceste…

- La nivel national sunt astazi, 5 martie, in carantina institutionalizata 38 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala, transmite printr un…