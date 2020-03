Prim-ministrul interimar, Ludovic Orban, a declarat marti, in debutul sedintei de Guvern, ca 28 iunie este data cea mai probabila a alegerilor locale. Totodata, el a reprosat PSD faptul ca a lipsit de la consultarile cu partidele parlamentare in vederea elaborarii hotararii de Guvern privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020. "Din pacate, din nou, PSD a aratat ca e un partid care nu intelege democratia nici atunci cand i se ofera ocazia sa beneficieze de un comportament democratic al unui partid de guvernamant. Nu a fost prezent. Cu celelalte formatiuni politice, in urma analizei…