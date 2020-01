Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori din Hong Kong afirma, bazându-se pe modele matematice, ca numarul de persoane infectate este mai mare de 40.000 și cer guvernului masuri "draconice" pentru a restrânge circulația persoanelor, daca vor sa stopeze propagarea virusului.Oficial, numarul de cazuri…

- Experții considera ca raspandirea coronavirusului poate fi stopata, iar masurile adoptate in acest sens pot fi aplicate eficient, a declarat Ma Xiaowei, directorul Comisiei Naționale de Sanatate din China. Citat de CGTN, oficialul a aratat ca, in prezent, China este intr-o situația critica in ceea ce…

- Ma Xiaowei, ministru responsabil pentru Comisia Naționala de Sanatate din China, a declarat ca rate de transmisibilitate noului coronavirus, care pana in acest moment a ucis 56 de persoane, devine tot mai puternica, astfel ca numarul infecțiilor ar putea continua sa creasca, scrie Mediafax.Ma…

- Capitala Chinei a anulat joi foarte popularele festivitați programate cu ocazia Noului An Chinezesc, din cauza epidemiei virale care a dus la decesul a 17 persoane în China, relateaza AFP. Noul An începe vineri și dureaza o saptamâna. Locuitorii Beijingului se aduna cu aceasta…

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN. Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri…

- Virusul misterios aparut luna trecuta in China a facut deja noua victime in orasul Wuhan, situat in centrul marelui stat asiatic.Autoritațile chineze au raportat, miercuri, ca noul virus, sau coronavirus, a ucis noua persoane, cu trei mai multe fața de precedentul bilanț, toate din Wuhan, sfatuind totodata…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un Plan de actiune, suplimentar, pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum si pregatirea unui set de masuri pentru interventia sistemului de sanatate publica in cazul aparitiei imbolnavirilor…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…