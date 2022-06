Orașul viselor, cel mai mare cazinou din Europa La cațiva kilometri de mare, in sudul Ciprului, sute de muncitori construiesc City of Dreams, un hotel-cazino de lux menit sa devina „cel mai mare din Europa”. 7500 de metri patrați, 1000 de camere de joc, 100 de mese de carți, șaisprezece etaje, trei piscine, noua restaurante și cafenele, un parc și un amfiteatru: grupul […] The post Orașul viselor, cel mai mare cazinou din Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

