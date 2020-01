Oraşul viitorului se construieşte în Europa. Maşinile vor fi interzise, planul a fost deja schiţat GALERIE FOTO Olanda este țara care are mai multe biciclete decat locuitori și care deține cea mai impresionanta rețea de piste de biciclete care se intinde pe nu mai puțin de 35.000 de kilometri. Orasul Utrecht se afla la 20 de minute de mers cu trenul de Amsterdam, detine deja cea mai mare parcare de biciclete din lume și reduce constant numarul strazilor pe care se poate circula cu mașina. Municipalitatea din Utrecht a semnat deja un acord cu zece proprietari de terenuri pentru constructia in cartierul Marwede a aproximativ 10.000 de case, unde locuitorii vor trai intr-un spatiu care nu are nimic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

