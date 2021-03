Orașul Veneția împlinește azi 1.600 de ani. Patriarhul Francesco Moraglia ține o Liturghie specială Celebrarile solemne pentru implinirea a 1.600 de ani de la inființarea orașului Veneția incep pe 25 martie. Moment in care legenda spune ca a fost așezata prima piatra a Bisericii San Giacomo di Rialto (San Giacometto), la 25 martie 421. In realitate, istoricii nu s-au pus de acord asupra unei date exacte, deoarece acea perioada a fost marcata de evoluția de fluxuri continue migratoare, din așezarile primilor locuitori in insulele lagunei, la care s-a adaugat venirea venețienilor, care au fugit de pe continent de primele asalturi ale barbarilor, potrivit ansa.it. Joi, la ora 11:00, in ziua de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

