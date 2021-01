Stiri pe aceeasi tema

- Atacul asupra Capitolului l-a facut pe cel care tocmai a devenit cel mai bogat om din lume sa critice Facebook si sa recomande Signal, potrivit news.ro. Elon Musk a rabufnit pe Twitter la adresa Facebook, dupa atacul sangeros asupra Capitolului. Antreprenorul american crede ca Facebook este…

- Potrivit unui anunt publicat pe site-ul municipalitatii iesene, cei interesati pot licita pentru unul dintre cele 22 de locuri de parcare disponibile pe sos. Nationala nr. 28. Persoanele care vor sa participa la licitatie trebuie sa faca dovada ca locuiesc in unul dintre urmatoarele blocuri: 949, 956,…

- In urma voturile exprimate in orașul Dragomirești, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: PSD – 322 de voturi PNL – 133 de voturi USRPLUS – 50 de voturi AUR – 47 de voturi. The post Rezultate finale Alegeri Parlamentare Dragomirești: PSD caștiga orașul appeared first on ZiarMM .

- In urma voturile exprimate in orașul Vișeu de Sus, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: PNL – 1028 de voturi PSD – 665 de voturi ProRomania – 342 de voturi AUR – 315 voturi USRPLUS – 254 de voturi. The post Rezultate finale Alegeri Parlamentare Vișeu de Sus: PNL caștiga orașul appeared first on ZiarMM…

- PSD castiga alegerile parlamentare in orasul Urlati, arata ultimele cifre furnizate din sectiile de votare. Potrivit surselor noastre, Urlatiul a ales sa voteze cu social-democratii in defavoarea PNL, iar surpriza este cu atat mai mare cu cat orasul era cunoscut drept un fief al PNL. Tinand…

- La procedura programata in 26 noiembrie, cei interesati vor putea licita pentru unul dintre cele 13 locuri disponibile. Pentru a putea participa la licitatie, ei trebuie sa faca dovada ca locuiesc in unul dintre urmatoarele blocuri: 511, 512, 513, 505, 506, 507 si Brates nr. 35. Procedura va avea loc…

- Peste 200 de camere video vor fi montate pe strazile din orașul Iași. Este vorba despre echipamente performante care pot identifica numarul de inmatriculare și fața conducatorului auto și pot oferi detalii despre autoturism.Citește și: Rezervele lui Ludovic Orban. Cine emite pretenții de premier…

- Curtea de Apel Targu Mureș a respins cererea formulata de Fundația Szekler Monitor din Gheorgheni, condusa de Arus Zsolt, impotriva președintelui Asociației Calea Neamului, Mihai Tirnoveanu, pe care l-a acuzat de discriminare, incitare la ura și propaganda naționalist-șovina. Dupa ieșirea din sala…