Orașul unde oamenii plătesc 100 de lei pe lună pentru căldură! “Se stă cu geamurile deschise” In timp ce multi romani au palpitatii cand se gandesc cat o sa-i coste incalzirea, iarna aceasta, la Beius oamenii sunt relaxati. Sub orasul din Apuseni zace o rezerva uriasa de apa geotermala. Asa ca autoritatile nu trebuie decat sa extraga apa de aici si sa o distribuie direct calda in calorifere. Evident, la un tarif mult mai mic decat in restul tarii. Trei sferturi din cei zece mii de locuitori din Beiuș primesc in calorifere apa geotermala. Aceasta este extrasa de la 2.400 de metri adancime si transformata in agent termic de mai multe stații montate intre blocuri. “Intra in punctul asta termic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gigacaloriei s-a dublat in unele orașe, iar factura la caldura a devenit o bataie de cap pentru mulți romani. Un oraș aflat la poalele munților Apuseni platește mult mai puțin. Aici, prețul gigacaloriei este de 95 de lei, cu TVA inclus. Orașul cu cea mai ieftina incalzire In orașul Beiuș, din…

- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a facut, miercuri, primele percheziții in Romania, la Oradea, scrie universul.net. Procurorii europeni investigheaza o posibila frauda cu...

- În ceea ce privește criza pe lanțurile globale de aprovizionare, am citit un studiu acum câteva saptamâni în care ei menționau ca am putea ajunge la o normalizare undeva prin 2023 când se vor mai construi înca 10-20 nave de transport, a declarat Florin Andrei, economist,…

- Primele percheziții in Romania ale Parchetului European (EPPO), instituție condusa de Laura Codruța Kovesi, au avut loc miercuri, 3 noiembrie. Procurorii investigheaza o posibila frauda, cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, anunța știrileprotv.ro.Anchetatorii au descins la Oradea, unde au percheziționat…

- In locuințele racordate la sistemul centralizat din Oradea e cald. La fel și in instituții. Orașul a ajuns sa aiba cele mai mici pierderi in rețea din toata țara. De acum 10 ani au inceput investițiile.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, marti, ca este ‘evident’ ca numarul de persoane infectate zilnic cu noul coronavirus ‘nu corespunde exact realitatii’. ‘Este evident ca numarul de persoane infectate zilnic nu este ceva care corespunde exact realitatii. Pur si simplu, din motivul…

- Primele indicii arata o sinucidere, insa anchetatorii nu exclud nicio varianta, mai ales ca in seara in care a fost gasit cadavrul acestuia, in zona au fost capturați mai mulți traficanți de țigari.Barbatul avea 24 de ani, iar trupul a fost descoperit de colegii sai.Satul unde patrula granicerul este…

- Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana a Romanei și a Arhiducelui Anton al Austriei, a murit la varsta de 82 de ani.Mama Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, Principesa Ileana a Romaniei a fost fiica cea mica a Regelui Ferdinand I al Romaniei și a Reginei Maria, dobandind…