- Mai multe coridoare umanitare din orase si sate ucrainene inclusiv din portul asediat Mariupol (sud) vor fi deschise sambata pentru ca civilii sa poata pleca, a anuntat viceprim-ministrul ucrainean Irina Veresciuk.

- Convoaiele umanitare pentru evacuarea civililor din diferite orase ale Ucrainei vor fi permise doar daca Rusiei i se furnizeaza, in prealabil, informatii despre numerele de inmatriculare si vehicule, precum si numele functionarilor care i insotesc, a informat seful Centrului de Control al Apararii Nationale,…

- Orasul-port Mariupol este in continuare sub blocada ruseasca si de cinci zile nu mai are curent, apa si caldura. Atacurile din timpul noptii, in nordul tarii, s-au soldat cu victime, potrivit serviciilor de urgenta ucrainene. Consiliul orasenesc din Mariupol, oras-port in sudul Ucrainei, a anuntat ca…

- Rușii nu se țin de cuvant: Au incalcat acordul de incetare a focului. Evacuarea civililor din Mariupol este anulata Rușii nu se țin de cuvant: Au incalcat acordul de incetare a focului. Evacuarea civililor din Mariupol este anulata Viceprimarului din Mariupol spune ca rușii au incalcat acordul de incetare…

- Rușii au incetat focul: Civilii pot sa paraseasca orasul-port ucrainean Mariupol Rușii au incetat focul: Civilii pot sa paraseasca orasul-port ucrainean Mariupol Rușii respecta acordul cu Ucraina și faciliteaza un cordon umanitar destinat evacuarii populației civile. In orașul Mariupol, acolo unde situația…

- Trupele ruse au intrat in orasul-port ucrainean Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra pentru prima data de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, informeaza Agerpres . Intr-o inregistrare video difuzata online, guvernatorul Vitali Kim a declarat ca au…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina pare sa nu se mai termine. Vitali Klitschko a facut un anunț important pentru ucrainieni. Primarul orașului Kiev va impune o noua stare de asediu in capitala Ucrainei. Cand va intra in vigoare și ce presupune aceasta decizie pentru cetațenii ucrainieni. Civilii vor avea…

- Separatistii prorusi care controleaza autoproclamata republica Donetk din estul Ucrainei au anuntat vineri evacuarea civililor catre Rusia, in urma intensificarii bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineana si separatistii se acuza reciproc, relateaza Reuters si AFP. Intr-un mesaj video…